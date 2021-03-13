Телеведущая Елена Филонова удивила новым видео с отдыха на роскошных Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Елена Филонова участвовала во многих проектах, но получила широкую популярность после выхода на экраны программы "Ревизор" с рубрикой о проверке заведений красоты. Девушка в своей рубрике ездила со съемочной группой по украинским городам и проверяла заведения красоты – салоны, парикмахерские, массажные кабинеты и даже испытала на себе экстремальные бьюти-средства и процедуры.

Недавно Лена отправилась на солнечные Мальдивы, откуда теперь часто радует публику в Instagram яркими фото и видео своего сказочного отдыха. Так, в этот раз телезвезда выложила в сеть очаровательный видеоролик, в котором показала себя в красивых локациях острова. Перед камерой красотка появилась в легком белоснежном наряде, который состоит из длинной юбки с разрезами и короткой блузки с пышными рукавами. Свой образ она дополнила кокетливой пляжной шляпкой, под которой видно распущенные волосы.

В подписи к фотографии Филонова загадочно написала: "На всю жизнь". Поклонники тут же принялись обсуждать яркое солнечное видео телеведущей. Некоторые просто в восторге от ее ролика, а другие отметили, что Елена сильно поправилась. "Красота нереальная", "У вас очень красивое лицо, но Леночка все-таки нужно худеть", "Леночка, вы красотка, обожаю вас!", "Неимоверная женственная красота", "На видео смотрится, как маленький слоник балуется", "Да какая кому разница поправился ли человек или похудел? Филонова прекрасна в своем теле и в своих формах", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, "Клоуны закончились?": телеведущая Филонова идет в мэры Киева, украинцы не подбирают слов.

Как сообщала Politeka, Елена Филонова из "Ревизора" показала свои пышные дары природы в прозрачном корсете: "Баба огонь!".

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