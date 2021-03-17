Популярная фитнес-модель Ана Чери снова порадовала фанатов откровенным фото

Как сообщает Politeka.net, известная в соцсетях фитнес-модель Ана Чери собрала в своем Instagram многомиллионную аудиторию, которую теперь часто радует яркими публикациями из свой насыщенной и роскошной жизни. Так, в этот раз красотка выложила в сеть соблазнительный кадр, а в подписи к нему рассказала о том, что собирается принимать солнечные ванны.

Как видно, на новом снимке Ана запечатлела себя сама, она стоит в ванной комнате и томно позирует в объектив. Перед камерой девушка с аппетитным телом появилась в светлом нижнем белье из тонкой полупрозрачной ткани, которая едва прикрывает все самое интимное. На грудь модель кокетливо положила ладошку, как будто прикрывая ее. Волосы Чери распущены в пышной красивой укладке, а на ее лице легкий макияж со сладким блеском на губах, она кокетливо смотрит в камеру.

В подписи к фотографии Ана написала: "Я готова к светлым волосам и снова загорелому солнцу. Куда вы собираетесь отправиться, когда мир снова откроется? Мои основные моменты на Мальдивах находятся на моей странице". Поклонники тут же кинулись обсуждать новое фото фитнес-модели, засыпая ее комплиментами и восторженными комментариями.

Напомним, Ана Чери приковала взгляд к своим "бутонам" в развратном платьице.

А еще Politeka писала, что несравненная Ана Чери поиграла сочными объемами в кружевном лифчике.

Также Politeka сообщала, что жаркая Ана Чери подразнила расстегнутой молнией на тесном топике.