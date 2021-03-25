Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в горячем образе
Как пишет Politeka.net, модель турецкого происхождения уже давно проживает в Штатах. Звезда занимается раскруткой себя в Инстаграм и часто рекламирует одежду модных брендов. Гюль Бахари не стесняется показать свои аппетитные формы, поэтому часто ее образы довольно откровенны.
Так произошло и в этот раз. Красотка позировала в облегающем платье с вырезом на спине. Гюль развернулась спиной, чтобы показать пышные ягодицы, которые прямо выпирали из наряда.
"Назад, детка", - написала Гюль Бахари.
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Фанаты активно начали лайкать фото красотки и писали комплименты:
"Вау ... красиво", "Сказочно", "Великолепная красотка", "Великолепие", "Привет, детка", "Идеальная и очень очень сексуальная фигура красивая", "Сказочные цвета", "Ничего себе невероятная и потрясающая горячая красотка с сенсационной фигурой".
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Девушка всегда подчеркивает свои бедра узкими нарядами и этот не был исключением. Комбинезон из мягкой ткани темного оттенка выделил формы знаменитости во время того, как она позировала на закате.
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