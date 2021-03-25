Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя в "хищном" образе

Как пишет Politeka.net, супермодель Наоми Кэмпелл была звездой подиумов в 90-х. И хотя красотке уже 50 лет, звезда за собой активно следит и трудно заметить, что прошло 30 лет. За "Черной пантерой" в Инстаграм следят миллионы людей, но истинным поклонникам мало образов Наоми. Поэтому фанаты активно публикуют снимки на фан-страницах.

Так случилось и в этот раз. На одной из страничек появился снимок, где Наоми показалась в леопардовом костюме с декольте. Сверху на Кэмпбелл была шуба аналогичной расцветки, которую модель распахнула.

"Наоми для Алайя Аззедин", - было указано в подписи.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Поразительная", "Королева", "Вау", "Это горячо", "Удивительная".

Мы писали, что известная супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в очередной смелой фотосессии.

Как можно заметить на одном из фото, представленном на фан-аккаунте, супермодель выглядит довольно ухожено, стройно и молодо. Настолько молодо, что даже снимается без одежды или прикрывается одними сетчатыми кофтами с вышивкой на бюсте в форме цветов. Черно-белый кадр не пришлось дополнять особыми деталями.

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