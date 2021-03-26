Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, поделилась смелым образом и забыла о белье

Девушка активно набирает популярность и даже не думает скрывать свое тело от камер. Так как Гюль занимается рекламой одежды, большинство ее фото сделаны с акцентом на фигуру. При этом грани приличий девушка не переступает и на камеру много лишнего не показывает.

Чаще всего Гюль выбирает один акцент, чтобы привлечь внимание лучшим видом. Как можно заметить, сейчас Бахари сильно изменилась, ведь набрала много лишних килограмм специально для того, чтобы и бюст, и ее бедра стали больше.

На фото, которое модель выложила несколько часов назад, она хорошо показала, как выглядит без лифчика. Девушка попросту распахнула маленькую кофточку, под которой не было ни майки, ни белья.

Фанаты были удивлены такой открытости в кадре:

«Красивый наряд; Такая красивая; Привет, красотка😍🏆; Самый лучший образ; Лучшие картинки🔥; тыквенный пирог; Вау ты выглядишь красиво; Великолепно; потрясающая красота💎; Восхитительно красиво; Так очаровательны; Сладострастная и жизнерадостная 🔥; Чертовски шикарно».

Как можно заметить, модель турецкого происхождения уже давно проживает в Штатах. Звезда занимается раскруткой себя в Инстаграм и часто рекламирует одежду модных брендов. Гюль Бахари не стесняется показать свои аппетитные формы, поэтому часто ее образы довольно откровенны.

Так произошло и в предыдущий раз. Красотка позировала в облегающем платье с вырезом на спине. Гюль развернулась спиной, чтобы показать пышные ягодицы, которые прямо выпирали из наряда.

Напомним, турецкая Кардашьян с трудом втиснула формы шестого размера в кофточку

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