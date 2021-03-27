Телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

После смерти певицы Жанны Фриске ее муж долгое время был один.

Но неожиданно для фанатов, в семье молодого и перспективного артиста Дмитрия появилась загадочная девушка по имени Катя. Отношения пары развивались так стремительно, что у них недавно родился ребенок.

“Добро пожаловать!”, - написал Шепелев, и опубликовал радостное фото из больничной палаты, где держит на руках новрожденного ребенка.

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Ранее мы рассказывали, что отец Жанны Фриске набросился на Дмитрия Шепелева.

По его словам, Дмитрий Шепелев уже несколько лет не разрешает ему с супругой видеться с внуком Платоном.

Отец Жанны Фриске также подловил Дмитрия Шепелева на лжи, ведь ранее шоумен рассказывал, что у Платона есть две бабушки и два дедушки, а сейчас, видимо, забыл о своих же словах.

Напомним, что Переживший смерть Жанны Фриске Шепелев нашел их сыну Платону новую маму

Как сообщала Politeka, Вдовец Жанны Фриске выдал всю правду о своей зависимости

Также Politeka писала, что Шепелев издевался над больной Фриске, всплыли скандальные детали