Телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

После смерти певицы Жанны Фриске ее муж долгое время был один.

Но неожиданно для фанатов, в семье молодого и перспективного артиста Дмитрия появилась загадочная девушка по имени Катя. Отношения пары развивались так стремительно, что у них недавно родился ребенок.

“Добро пожаловать!”, - написал Шепелев, и опубликовал радостное фото из больничной палаты, где держит на руках новрожденного ребенка.

Ранее мы рассказывали, что отец Жанны Фриске набросился на Дмитрия Шепелева.

По его словам, Дмитрий Шепелев уже несколько лет не разрешает ему с супругой видеться с внуком Платоном.

Отец Жанны Фриске также подловил Дмитрия Шепелева на лжи, ведь ранее шоумен рассказывал, что у Платона есть две бабушки и два дедушки, а сейчас, видимо, забыл о своих же словах.

Напомним, что Переживший смерть Жанны Фриске Шепелев нашел их сыну Платону новую маму

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