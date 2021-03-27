В Минске прошел концерт популярной группы «Руки вверх»

Несмотря на карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса во всем мире, в "Минск-арене" собрались десятки тысяч человек.

Пользователи сети делятся захватывающими фотографиями и видео с концерта.

"Этот был взрыв. Два часа безудержных танцев , слова песен наизусть в толпе , ностальгия в душе , слёзы счастья на глазах. Чистый кайф. Коллекционируйте эмоции , не вещи", - пишут в сети люди, побывавшие на масштабном концерте группы "Руки вверх" в Минске во время карантина.

В то же время, на протяжении последних дней Украина бьет все антирекорды, связанные с коронавирусом.

В стране фиксируют рекордное количество как смертей, так и заболеваний вирусом.



Напомним, в "красных" карантинных зонах Украины сейчас находятся Киев и 10 областей. Еще 13 регионов в "оранжевой". Только Херсонщина остается в "желтой" карантинной зоне.

Согласно правилам министерства, в областях с наиболее неблагоприятной ситуацией с COVID-19 вводится режим жесткого карантина.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".

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