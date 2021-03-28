Планируется, что бывший обладатель трех чемпионских поясов Василий Ломаченко вернется на ринг этим летом против претендента в легком весе Масаёси Накатани

Об этом сообщил источник ESPN.

Точная дата не известна, но ожидается, что бой станет хедлайнером летней программы ESPN.

Это будет первый бой Ломаченко с тех пор, как он проиграл свои титулы в легком весе Теофимо Лопесу в октябре по единогласном решении судей. Ломаченко (14-2, 10 нокаутов) перенес операцию на плече после боя, но ожидается, что он будет на готов на 100 процентов в бою с Накатани.

Это будет еще один большой этапный бой для Накатани (19-1, 13 нокаутов), который в декабре 2020 года одержал победу над Феликсом Вердехо.

Отмечается, что бой Ломаченко-Накатани будет интересным противостоянием стилей. Накатани будет иметь 6-дюймовый рост и будет иметь преимущество над Ломаченко, который является одним из лучших боксеров-технарей.

Напомним, абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе, победивший украинца Василия Ломаченко, Теофимо Лопес записал видео для украинцев.

Видео в Instagram опубликовал украинский юрист Лопеса-младшего Николай Ковальчук.



"Всем привет. Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих фанатов, всех, кто меня поддерживает в Украине. Слава Украине!" – сказал Лопес.

Ранее отец Теофимо Лопеса язвительно высказался о новом бое с Ломаченко: "Мой сын его сломает и...".

Напомним, Лопес обматерил Ломаченко после слов украинца о непроигрыше: "Пошел ты на..."

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