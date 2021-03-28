Уже сегодня, 28 марта, состоится матч сборной Украины против Финляндии в рамках 2-го тура отбора на Чемпионат Мира-2022

В преддверии поединка Андрей Шевченко огласил окончательную заявку главной команды страны.

В свою очередь, Politeka слегка пофантазировала и предлагает представить своим читателям, что было бы, если бы на футбольное поле вместо своих именитых мужей, вышли их великолепные жены. Как вам такой состав?

Юлия - жена Андрея Пятова (Шахтер)

Вика - девушка Виталия Миколенко (Динамо)

Анна - жена Николая Матвиенко (Шахтер)

Ангелина - девушка Ильи Забарного (Динамо)

Юлия - жена Сергея Кривцова (Шахтер)

Влада - жена Александра Зинченко (Манчестер Сити)

Людмила - жена Александра Караваева (Динамо)

Анна - жена Сергея Сидорчука (Динамо)

Виктория - жена Евгения Коноплянки (Шахтер)

Роксана - жена Руслана Малиновского (Аталанта)

Кристина - жена Романа Яремчука (Генк)

Ранее сборная Украины сумела завоевать свои первые очки в текущем цикле против сборной Франции в Париже. Тогда наша команда отстояла ничью - 1:1.

Напомним, Украина - Франция: сенсационная ошибка арбитра не помешала украинцам взять очки, фото и обзор матча.

Как писала Politeka,экс-футболист сборной Украины Селезнев назвал Крым российским: "Мне что, от матери отказаться?"

Также футболист Безус раскритиковал украинцев, которые едут в Россию: "Можно в другом месте заработать".