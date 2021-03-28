Уже сегодня, 28 марта, состоится матч сборной Украины против Финляндии в рамках 2-го тура отбора на Чемпионат Мира-2022
В преддверии поединка Андрей Шевченко огласил окончательную заявку главной команды страны.
В свою очередь, Politeka слегка пофантазировала и предлагает представить своим читателям, что было бы, если бы на футбольное поле вместо своих именитых мужей, вышли их великолепные жены. Как вам такой состав?
Юлия - жена Андрея Пятова (Шахтер)
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Вика - девушка Виталия Миколенко (Динамо)
Анна - жена Николая Матвиенко (Шахтер)
Ангелина - девушка Ильи Забарного (Динамо)
Юлия - жена Сергея Кривцова (Шахтер)
Влада - жена Александра Зинченко (Манчестер Сити)
Людмила - жена Александра Караваева (Динамо)
Анна - жена Сергея Сидорчука (Динамо)
Виктория - жена Евгения Коноплянки (Шахтер)
Роксана - жена Руслана Малиновского (Аталанта)
Кристина - жена Романа Яремчука (Генк)
Ранее сборная Украины сумела завоевать свои первые очки в текущем цикле против сборной Франции в Париже. Тогда наша команда отстояла ничью - 1:1.
Напомним, Украина - Франция: сенсационная ошибка арбитра не помешала украинцам взять очки, фото и обзор матча.
Как писала Politeka,экс-футболист сборной Украины Селезнев назвал Крым российским: "Мне что, от матери отказаться?"
Также футболист Безус раскритиковал украинцев, которые едут в Россию: "Можно в другом месте заработать".