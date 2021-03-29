А вот с Джошуа проблем не будет

Украинский боксер Сергей Деревянченко поделился своим видением предстоящих поединков Александра Усика

Слова бывшего трехкратного претендента на титул в среднем весе передает uafootball.

Деревянченко отметил, что как противник, британец Джошуа никаких сюрпризов украинскому супертяжу не преподнесет, но Фьюри станет крепким орешком для Усика.

По словам Сергей, успех Усика будет зависеть как от подготовки противников, так и от его собственной. Особые проблемы украинскому боксеру может доставить Тайсон Фьюри.

"Он осьминог. Он высокий, он завяжет, запутает. Если такой бой будет намечаться, то Усику, конечно, нужно будет попыхтеть, что-то придумать такое эдакое", - подытожил Деревянченко.



Напомним, что 12 апреля истекает срок, до которого должны быть официально подтверждены дата и место поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

30-летний Джошуа в декабре 2019 года вернул себе титулы чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после победы в реванше против мексиканца Энди Руиса.



В одном из интервью, Джошуа пообещал уничтожить Фьюри.

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