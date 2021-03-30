Повышение стоимости проезда в маршрутках Киева отстрочили, однако оно все равно произойдет

Об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Дату подорожания собираются назвать после среды, 31 марта, когда состоится совещание перевозчиков с представителями КГГА.

Причинами подорожания называют карантинные ограничения, падение пассажиропотока, подорожание топлива, передает "Сегодня". При этом подчеркивается, что цены решили поднять еще до введения карантинных ограничений.

"Вокруг темы подорожания проезда было очень много манипуляций в СМИ. Заявлялось, что якобы частные перевозчики шантажируют город поднятием цен, хотя о подорожании проезда мы заявили еще месяц назад. Просто так совпало, что были введены ограничения на перевозки из-за карантина, а три недели до этого мы подали документы в департамент транспорта КГГА о подорожании стоимости проезда", – пояснил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

Отмечается, что вне зависимости от результатов встречи перевозчиков с руководством КГГА, на части маршрутов подорожание состоится уже в конце недели. Так, в эту субботу, 3 апреля, цены поднимут до 10 гривен.

"Даже стоимость проезда в 10 гривен ситуацию уже не спасут, мы сможем лишь минимизировать свои убытки", – добавил Игорь Моисеенко.

В Ассоциации заявляют, что ресурсы перевозчиков на исходе, многие из них переживают, что могут просто обанкротиться к 9 апреля, а карантин собираются продлить на более длительный срок.

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