Известный российский музыкант скончался из-за последствия коронавируса

Лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий ушел из жизни на 54-м году. У музыканта случился инфаркт на фоне коронавируса, после чего он впал в кому. Врачи так и не смогли вывести артиста из этого состояния.

«Ребята, Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать», — написано на официальной странице группы в Instagram.

Известие всколыхнуло Сеть.

«Ужасно и печально....Саша! Спасибо за светлые,добрые, красивые песни🙌.Царствие небесное... Светлая память🙏 Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», «Я в шоке. Буквально пару, тройку дней назад написал ему в инста поздравления с днем рождения», «Как же так-то... не верю. Спасибо за песни», «В это сложно поверить, когда 5 дней назад ты поздравлял его с Рождением. Светлая память!», - пишут в Сети.

На прошлой неделе Александр Зарецкий отпраздновал день рождения — ему исполнилось 53 года. Неделю назад он сообщил в Instagram, что «технически» поправился после коронавирусной инфекции, поскольку его сняли с карантина.

«Старый приятель» прославился такими хитами, как «Новый день календаря», «Московская любовь» и «Не плачь!» В прошлом году группа отмечала четверть века. Начинал Зарецкий в 1995 году совместно с гитаристом Андреем Шуриковым. На их счету десять альбомов в стиле поп-рок и брит-поп.

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