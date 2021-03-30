Менеджер украинского боксера Александра Усика не исключил его участия в смешанных единоборствах

Такое заявление Эгис Климас сделал комментируя проведение боя Джошуа-Фьюри.

По его словам, для Александра является приоритетом поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Также Климас отметил, что решения перейти в "клетку" для смешанных единоборств Усик будет принимать лично.

"Заявление Усика про UFC? Не мне же выходить в UFC. Саша есть Саша. Возможно, это и осуществится. Кто знает", - пояснил он.

Стоит отметить, что президент UFC Дэйна Уайт уже интересовался у Александра, не хочет ли он попробовать себя в UFC.

Усик ответил согласием и попросил прислать ему детальное предложение.

Кроме того, украинец не исключил, что именно смешанные единоборства могут стать его следующим занятием.

Ранее мы сообщали, что чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол включил украинца Александра Усика в ТОП-3 самых лучших боксеров мира на данный момент.

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