Ушел из жизни вице-президент футбольного клуба "Динамо"

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте киевского клуба.

Михаил Тимофеевич Петрошенко занимался инфраструктурой в клубе еще со времен СССР.

Именно под его руководством были построены детская школа, клубный манеж и множество других объектов.

Его сердце остановилось на 82-м году жизни.

"Светлая память о Михаиле Тимофеевиче навсегда останется в наших сердцах", - выразил свои соболезнования президент "Динамо" Игорь Суркис.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный украинский футболист Петр Слободян.

В составе "динамовцев" Петр Петрович стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Известный в прошлом игрок киевского клуба Петр Петрович Слободян скончался на 68-м году жизни.

Также мы сообщали, что от страшной болезни умер 22-летний футболист из Кривого Рога Дмитрий Левчук.

После нескольких недель в реанимации Дмитрию стало хуже и он впал в кому.

Несмотря на все старания врачей, жизнь юного спортсмена оборвалась 5 августа, когда у него отказали почки.

Напомним, Украина - Франция: сенсационная ошибка арбитра не помешала украинцам взять очки, фото и обзор матча.

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