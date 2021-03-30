Ушел из жизни вице-президент футбольного клуба "Динамо"
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте киевского клуба.
Михаил Тимофеевич Петрошенко занимался инфраструктурой в клубе еще со времен СССР.
Именно под его руководством были построены детская школа, клубный манеж и множество других объектов.
Его сердце остановилось на 82-м году жизни.
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"Светлая память о Михаиле Тимофеевиче навсегда останется в наших сердцах", - выразил свои соболезнования президент "Динамо" Игорь Суркис.
Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный украинский футболист Петр Слободян.
В составе "динамовцев" Петр Петрович стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Известный в прошлом игрок киевского клуба Петр Петрович Слободян скончался на 68-м году жизни.
Также мы сообщали, что от страшной болезни умер 22-летний футболист из Кривого Рога Дмитрий Левчук.
После нескольких недель в реанимации Дмитрию стало хуже и он впал в кому.
Несмотря на все старания врачей, жизнь юного спортсмена оборвалась 5 августа, когда у него отказали почки.
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