"Как много ты ещё мог сделать"

Известная украинская певица Наталья Могилевская эмоционально рассказала о потере близкого человека

30 марта стало известно о том, что из жизни ушел украинский продюсер Александр Серый. Причиной его смерти стали осложнения от COVID-19.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Могилевская опубликовала эмоциональный пост, посвященный Серому. Артистка знала его лично и он, очевидно, был для нее очень дорог.

«Мой друг, мой потрясающий человек! Мне очень жаль. Мы не договорили...Не могу поверить...Спасибо за уроки и благословения. Спасибо за любовь и сердечность. Как много ты ещё мог сделать для музыки в нашей стране. Умный, талантливый, сильный, яркий, ироничный человек, а любить - так королеву и миллион! Это большая потеря», - откровенно написала Могилевская.

Она также поделилась их с Серым совместным фото, на котором певица счастливо улыбается. Потеря продюсера явно сильно ее потрясла.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Жаль когда хорошие люди уходят, но их талант и хорошие поступки останутся у нас в памяти и душе», «Светлая память», «Соболезнования родным и близким», «Великий был человек. Светлая память», - пишут люди.

Александру Серому было 59 лет. После того, как он подхватил коронавирус его состояние резко ухудшилось и продюсера госпитализировали. Официальной причиной его смерти называют осложнения от ковида.

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