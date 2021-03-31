Известный уругвайский футболист потерял маму из-за коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Daily Mail.

Так, мама известного уругвайского полузащитника Арсенала и Атлетико Лукаса Торрейры умерла от ковида в возрасте 53 лет. Незадолго до этого он остался без отца - мужчину нашли мертвым в озере.

Отмечается, что узнав о болезни матери, 25-летний игрок сделал паузу в сезоне, чтобы ей помочь.

Полузащитник лондонского Арсенала, который играет на правах аренды за мадридский Атлетико, получил разрешение покинуть тренировочный лагерь команды и улетел в родной Уругвай, чтобы ухаживать за больной матерью. Однако, несмотря все усилия медиков, женщина провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и умерла во вторник, 30 марта.

Сам футболист Лукас Торрейра переболел коронавирусом в ноябре 2020 года во время вспышки ковида в сборной Уругвая. Тогда вирус был диагностирован у 12 футболистов и сотрудников "чарруа".

Как известно, в июле 2018 года Лукас игроком лондонского "Арсенала". Контракт был заключен на 5 лет, за переход футболиста "канониры" заплатили 30 млн евро. 5 октября 2020 года "Атлетико Мадрид" объявил о подписании арендного соглашения с уругвайцем, рассчитанным на один сезон. 31 октября забил дебютный гол против "Осасуны".

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