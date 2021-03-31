Боксер Александр Усик удивил новым весом и оригинальным стилем
Как передает Politeka.net, кадры появились на Instagram-страничке его коллеги и друга Василия Ломаченко (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)
На опубликованном видео с тренировки 34-летний спортсмен похвастался носками с принтом известного украинского производителя соли.
"Не сыпь мне соль на рану", - сказал Усик, чем вызвал бурную реакцию подписчиков Ломаченко.
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"Саша, когда бой? Может вас с Ломой сглазили? Бои раз в год", "Саша, как всегда, на стиле", "К ногам пуд соли привязал", "Носки огонь!", - писали в комментариях под видео.
Также Александр набрал вес.
Отметим, что украинец перед боем с Дереком Чисорой его вес становил 98,4 килограмма.
"Растем", - сообщил боксер в подписи к фото, на котором была видна цифра 101,7.
Отметим, что следующим противником украинского супертяжа может стать англичанин Джо Джойс, который пока не проигрывал на профессиональном ринге.
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