Российская журналистка Алена Жигалова ошеломила публику, опубликовав фотографию мертвой актрисы Людмилы Гурченко

30 марта, исполнилось ровно 10 лет, как ушла из жизни Людмила Гурченко. Как передает Politeka.net, в это день ведущая популярного YouTube-шоу «Алена, блин!» журналистка Алена Жигалова на своей странице в Инстаграм выложила архивное фото журнала, на обложке которого был снимок народной артистки в гробу.

«Снять этот посмертный портрет было безумно трудно в условиях сумасшедшей толпы и давки из людей на Новодевичьем кладбище. Помню, как своего фотографа я держала чуть ли не за шиворот, чтоб он не свалился в буквальном смысле в могилу», - написала журналистка.

При этом она подчеркнула, что своей работой гордится.

«Последним желанием актрисы еще при жизни была просьба сделать ей эффектный посмертный грим, чтобы все «запомнили ее красивой» и на фото в прессе ей было бы за себя «не стыдно». А мы были обычными журналистами, делавшими на совесть свою работу. И я по-прежнему считаю это одной из лучших обложек российских таблоидов тех лет», - написала она.

Отметим, поступок Жигаловой раскритиковали, как многие звезды, так и пользователи Сети.

«Алёна, это ё**ный ад! Я искренне думала что эта жесть не твоя вина. Что ты заложница статуса и репутации своего работодателя... Алёна, это ё**ный ад! Ок, труп на обложке super, но для чего фото трупа великой актрисы в твоей ленте? Ведь это уже не хроника. Это осознано! Для чего?», - возмутилась российская телеведущая и модель Маша Малиновская.

Не сдержались и другие пользователи Сети.

«Нельзя назвать это работой, сделанной на совесть. Когда есть совесть, то покойников не фотографируют», «Просьба сделать хороший посмертный макияж и поместить фото трупа на обложку журнала - абсолютно разные вещи, не оправдывайте нелепое желание хайпануть на смерти артистки», «Вы гордитесь этим???😢 она великая женщина, потрясающей красоты! Надо было ее лучшее фото поставить, а не это. Вам должно быть стыдно», - пишут в комментариях.

А вот Лолита Милявская поставила посту со скандальной обложкой «лайк».

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