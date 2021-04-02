Известная модель Эмили Ратаковски в расстегнутой кофте засветилась на прогулке через пару недель после рождения сына

Первую половину беременности модель тщательно скрывала свое положение, чтобы избежать лишнего внимания и не находиться в центре обсуждений, связанных со столь личной темой. После официального объявления Ратаковски несколько раз устраивала пикантные фотосессии без одежды, чтобы продемонстрировать изменившуюся фигуру.

Тем не менее, после рождения сына модель не стала показывать себя и свою фигуру после родов, чем привлекла еще больший интерес к своей персоне. Как известно, Ратаковски всегда имела довольно стройную и необычно изящную фигуру не смотря на то, что практически не занималась спортом и не уделяла много времени ограничениям в еде.

Несколько дней назад Эмили была замечена на прогулке без мужа и ребенка, а ее вид ошеломил сеть. В расстегнутой кофте, прикрытой только застежкой на груди, Эмили прогулялась на лице любимого города, а демонстрация ее плоского живота через пару недель после родов вызвала фурор в сети. Похоже, модель не только не набрала много лишнего, но и успешно сбросила остальное.

Таккже недавно девушка поделилась постом магазина, ради которого не только засветилась впервые после родов, но еще и распахнула пижаму, чтобы показать тело во всей красе.

«Это было записано до беременности? что ?? !!! Мне нужно знать; нимфа приплыла; черт возьми, Эмили, хорошая работа! Цели🙌👏; Как? У тебя только что родился ребенок! 🙄; Я имею в виду, что ты выглядишь так, будто не рожала!; Девушка, это огонь, но она точно рожала?; А что так можно было? Обалдеть...; Прошу прощения, но где животик после беременности», - отвечают в сети.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини