В России скончалась известная актриса, известная по роли во многих популярных сериалах

Как передает Politeka.net, ряд российских СМИ сообщил о смерти Нины Жернаковой. Как пишет «Кинократия», актриса скончалась 28 марта от коронавирусной инфекции. Ей было 83 года.

Сообщается, что женщина проходила лечение в Мариинской больнице, но врачи оказались бессильны. Прощание со звездой проходило в морге лечебного заведения.

Нина Жернакова известна многим по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и другие. Актриса за свою жизнь сыграла множество эпизодических ролей на телевидении. Чаще всего ее приглашали в криминальные сериалы.

Отметим, что Нина Жернакова родилась 11 октября 1933 года. На телевидении она начала появляться в середине 2000-х. На ее счету более полусотни ролей.

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