Чоловік відомої української співачки Ірини Білик, Аслан Ахмадов, виконав одне з останніх прохань легендарної актриси

30 березня 2011 року з життя пішла 75-річна актриса і співачка Людмила Гурченко, повідомляє Politeka.net.

За словами вдівця, кінопродюсера Сергія Сеніна, актриса ретельно готувалася до похорону. У передачі Андрія Малахова він розповів, що за рік до відходу на той світ зірка розшивала собі сукню. На вбранні було 1,5 кілограма бісеру, кажуть, що Гурченко померла з цим вбранням в руках.

Як актриса, вона репетирувала свої похорони і попросила зробити посмертний макіяж чоловіка Ірини Білик - стиліста Аслана Ахмадова.

"Я не можу навіть уявити, як Аслан робив їй грим. Він вийшов потім білого кольору. Мене не пустили. А я хотів йому допомогти", - поділився спогадом Сенін.

Нагадаємо, трохи більше ніж за місяць до смерті Людмила Гурченко послизнулася біля свого будинку і зламала стегно. Зірку госпіталізували на наступний день. Артистку прооперували й виписали на початку березня, проте стан Гурченко погіршився через серцеву недостатність. Медики "швидкої" не змогли реанімувати зірку.

Похорони пройшли другого квітня на Новодівичому кладовищі.

Зазначимо, Аслан Ахмадов не тільки стиліст, але і російський продюсер, професійний фотограф і художник. У листопаді 2012 року його фотографія «Руки Л.М. Гурченко» була продана на лондонському аукціоні Філліпс де Пюрі за 3750 фунтів.

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