Известный украинский боксер Александр Усик прокомментировал слухи о своем переходе в другой вид спорта
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу спортсмена в соцсети.
Так, бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проводил прямой эфир в своем аккаунте в Instagram, во время которого прокомментировал слухи о своем переходе в смешанные единоборства. Боксер признался, что просто пошутил с журналистами, однако за "сумасшедший" гонорар он действительно был бы готов рассмотреть те или иные предложения.
При этом он подчеркнул, что еще не реализовал в боксе все, что планировал для себя, поэтому о другом виде спорта не может быть речи.
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"Часто шучу с журналистами. Говорю какие-то невозможные вещи. Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда. Это просто мысли. Я еще не все сделал в боксе, то что запланировал. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своем, не собираюсь. Борьбой я занимаюсь только для себя. UFC - быстро растущий вид спорта, где многие ребята проявляют себя. Но пока не собираюсь переходить туда. Предложат сумасшедший контракт - я подумаю", - сказал боксер.
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