Известная украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница бюста 15-го размера, устроила необычные игры в лесу

Пышнотелая модель с 15 размером не любит скрывать свои формы, поэтому с легкостью демонстрирует их при каждом удобном случае, а также подчеркивает фигуру при помощи нарядов с декольте. Как и всегда, этот раз не стал исключением – Мила спровоцировала волну комментариев из-за ролика в Инстаграм.

На видео звезда появилась в цветастом платье с глубоким вырезом, аккуратным макияжем и укладкой. Как и раньше, акцент на бюсте получился довольно значимым, ведь такие формы скрыть нереально. Впрочем, Мила похвасталась достоянием на камеру и покрутилась возле дерева в то время как к ней подходил якобы опасный мужчина в маске.

Таким образом Кузнецова хотела подшутить на теми, кто, как и она, любит снимать разные ролики на природе:

«А вы боитесь гулять по лесу в одиночестве?😬🤔🤫», - написала Мила.

Вот что отвечают фанаты:

«Вот это ты красотка, как всегда шикарно выглядишь😍; Super dans👏; Красотуля, бедные мужчины; Если ночью то очень боюсь, а днём это так крутоо😍❤️; Видео супер ❤️нет не боюсь мне нравятся гулять по лесу оно успокаивает душу ❤; Обалденное видео получилось😂😍Я и в лесу боюсь и не в одиночестве гулять😂; Ну актриса 👏👏👏 ты у нас очень смелая😍; Я не боюсь, но у меня нет таких форм 😂».

Также ранее Мила рассказала, как отметила Международный день декольте, который празднуют 31 марта. Как обладательница настолько внушительного бюста, Мила просто не могла проигнорировать этот праздник. По такому поводу она посетила передачу «Ранок з Україною» и рассказала ведущим секреты ухода за своим «богатством».

Она также поделилась снимком, на котором позирует в студии с ведущими программы – Анатолием Анатольевичем и Марией Мельник. Для появления на телевидении Мила выбрала роскошное красное платье с очень глубоким декольте, которое по форме напоминает сердечко.

Напомним, украинка с 15-м размером распахнула "душу" в кофте с непристойным декольте.

А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером вывалила бюст на стол перед Крутоголовым из "Дизель Шоу".

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