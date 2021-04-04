Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, поделилась кадром с новым образом

После того, как девушка обрела свою популярность в Инстаграм, она начала активно вести свой профиль и делиться разными фото на своей странице. Поскольку девушка является рекламным представителем известных брендов одежды, ее образы на снимках редко повторяются.

При этом сама Гюль делает акценты именно на своих формах, благодаря которым и прославилась. Бюст шестого размера Бахари обычно подчеркивает короткими топами, а низ – либо узкими юбками, либо лосинами, чтобы продемонстрировать округлые бедра.

Как видно на фото, представленном в Стори, девушка в обычной жизни предпочитает классические спортивные костюмы. И хотя Бахари на самом деле почти не занимается спортом, такие образы ей по душе.

Стоит отметить, что ради таких пышных форм модель набрала более чем двадцать килограмм и продолжает акцентировать внимание на этом, ведь ей нравятся такие перемены.

К примеру, под последним фото в профиде девушка отметила, что хочет хорошо выглядеть, даже если поправилась:

«Эти леденцы на палочке низкокалорийны и специально созданы для того, чтобы я чувствовала сытость между приемами пищи 🍭 Я определенно тайком ела закуски, и это сказалось на моем животе. Теперь контролируют это», - написала Бахари.

Фанаты не стали ее игнорировать:

«Какая большая; вы стали еще смелее😮 ваш десерт очень хороший, пышная булочка; Сенсационный образ малышки; Красивый бикини; Поверь мне она того стоит; Истекающий гламуром и красотой человек; красивая бабочка; Вам Вкусно?; Ты слишком сладкий человек, как леденец».