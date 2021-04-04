К чему готовиться нарушителям

Работодателям грозят штрафы за нарушения карантинных норм

Глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан рассказал о штрафах, которые грозят за нарушения карантинных ограничений. Минимальная сумма составит 34 тысячи гривен.

Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Так, в результате проверки работы организованных государственных и частных коллективов на прошлой неделе в Киеве выяснилось, что в большинстве офисов не соблюдаются ограничения.

По словам Рубана, 85% коллективов работали в полном объеме без масок, и не соблюдая дистанцию.

Поэтому таким работодателям грозит штраф в минимальном размере 34 тысячи гривен. С нарушителями будут работать правоохранители.

Как известно, с пятого апреля в Киеве будет действовать жесткий локдаун. В столице закроют все школы и детсады, а общественный транспорт будет работать по спецпропускам.

Работодателям рекомендуют отправить сотрудников на удаленную работу или, если есть возможность, предоставить отпуска.

Заведения общепита продолжат работать только на доставку или на вынос.

Ранее мы писали, что первый заместитель киевского городского головы Николай Поворозник заявил, что в столице обостряется ситуация с больницами для больных коронавирусом.

По словам чиновника, восемь месяцев назад власти обратились к НАМН помочь в госпитализации и лечении больных COVID-19, однако спустя такой срок там согласились принять лишь десять больных из-за отсутствия мест.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "в ближайшее время...".

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