Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в простом белье и с минимумом макияжа может покорить удачным образом

Знаменитая супермодель во время фотосессий совсем не смущается, даже если позирует в одном белье. Поскольку Эмили считает, что тело прекрасно в любом виде, она выступает за естественность и даже на показах просит визажистов, чтобы использовали на ее лице минимум макияжа.

Как можно заметить, в рекламных фотосессиях красотка своим правилам не уступает. Поскольку также Ратаковски не любит укладку, ее она практически не использует.

До ужаса боясь испортить волосы, Эмили отказывается от частых завивок и стайлинговых средств. Однажды звезда даже заявила, что не хочет стать второй Наоми (речь о супермодели Наоми Кэмпбелл, которая облысела из-за частого и непомерного использования укладок и наращиваний. – прим. Ред.).

В бордовом комплекте смуглолицая модель чувствовала себя довольно уверено, поэтому с легкостью крутилась перед камерой и сверкала бюстом, приподнимая руки. В комментарии поклонники написали "добавьте градуса", советуя продолжить съемку.

Как известно, девушка родила 8 марта своего первенца, после чего временно прекратила баловать поклонников соблазнительными кадрами, полностью отдавшись материнству. Поэтому в Сети часто вспоминают, какой она была до беременности, показав ее самые обворожительные образы.

Так, на втором опубликованном кадре Ратаковски предстала в микробикини леопардовой расцветки. Девушка выбрала самый впечатляющий ракурс для фото, повернувшись к камере спиной, тем самым дав фанатам возможность насладиться своей упругой красотой.

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