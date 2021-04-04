Бывшая солистка популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха впечатлила физической формой и раскрыла, за чем скучает во время карантина

Певица, которая с недавних пор стала сольной исполнительницей, поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Виктория рассказала о еще одном изменении в своей жизни в связи с карантином.

«Пандемия затронула не только концертную деятельность, но и кинотеатры. А вы скучаете за показами фильмов в кинозалах или переходите на онлайн-просмотры?», - написала звезда.

Этот пост она сопроводила своим снимком. На фото Смеюха стоит на лестнице на фоне белой стены с большой надписью «Кино» на английском языке. Однако, певица решила сделать снимок более интересным, приняв необычную позу. Так, она высоко подняла одну ногу, поставив ее на полку. Растяжка красотки действительно впечатляет.

Для снимка Смеюха выбрала повседневный наряд в виде джинсов в обтяжку, кофты в полоску и кожаного пиджака.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост певицы.

«У нас всё работает», «Очень, очень красивая, стильная, обворожительная!», «Фотка, как всегда- огонь!», «Вика крутенная!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Смеюха показала себя на пляже. На прогулку красотка вышла в смелом образе – на ней коротенькие джинсовые шортики и красная толстовка оверсайз.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" показала, на что пошла ради горячего фото в бикини: "Кто из вас любит риск так же?".

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Также Politeka писала, Влад Яма устроил жаркие танцы с красоткой-брюнеткой в ресторане, Вика из «НеАнгелов» все засняла: "Браво!".