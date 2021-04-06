Известная украинская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян,. показала себя в спальне

Как пишет Politeka.net, киевская модель сделала множество операций, чтобы быть более привлекательной. Девушка обожает внимание и постоянно эпатирует эффектными и откровенными образами. Звезда собрала сотни тысяч фанатов в Инстаграм и регулярно радует контентом.

В этот раз красотка показала в сторис Инстаграм фото, где хвасталась обновкой - сумочкой. Звезда была в рубашке, которую распахнула, черном топе и миниатюрных шортиках. Как можно заметить, Алена стояла в спальне возле кровати.

Фанаты не смогли написать комплименты под фото или поставить лайки, ведь оно было размещено в той части Инстаграм, где нет подобных функций, а только обратная связь, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Ты такая горячая и красивая, это огнище"

Мы писали, что киевская модель Алена Омович показала жаркое фото в купальнике.

Как видно, Алена запечатлена стоя на балкончике, залитом солнечным светом. Перед камерой она появилась в крошечном серебристом купальнике, который едва удерживает ее силиконовую грудь и подчеркивает худенькую фигурку.

Напомним, украинская Кардашьян приспустила бикини, выпуская "арбузы" на свободу

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