Известная украинская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян,. показала себя в спальне
Как пишет Politeka.net, киевская модель сделала множество операций, чтобы быть более привлекательной. Девушка обожает внимание и постоянно эпатирует эффектными и откровенными образами. Звезда собрала сотни тысяч фанатов в Инстаграм и регулярно радует контентом.
В этот раз красотка показала в сторис Инстаграм фото, где хвасталась обновкой - сумочкой. Звезда была в рубашке, которую распахнула, черном топе и миниатюрных шортиках. Как можно заметить, Алена стояла в спальне возле кровати.
Фанаты не смогли написать комплименты под фото или поставить лайки, ведь оно было размещено в той части Инстаграм, где нет подобных функций, а только обратная связь, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Ты такая горячая и красивая, это огнище"
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Мы писали, что киевская модель Алена Омович показала жаркое фото в купальнике.
Как видно, Алена запечатлена стоя на балкончике, залитом солнечным светом. Перед камерой она появилась в крошечном серебристом купальнике, который едва удерживает ее силиконовую грудь и подчеркивает худенькую фигурку.
Напомним, украинская Кардашьян приспустила бикини, выпуская "арбузы" на свободу
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в прозрачном комбинезоне забыла прикрыть бюст шестого размер
А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян прогнулась на полу, показывая ягодицы в спущенных брюках