Американский боксер Майкл Хантер рассказал о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе

По словам боксера, украинцу не хватает качеств, присущих бойцам в этой категории.

"Думаю, что ему будет тяжело получить бои с топовыми супертяжами. У него нет нокаутирующего удара, а фаны любят смотреть, как падают громадные парни", - пояснил Хантер в комментарии Sky Sports.



Американец отметил, что поэтому другие боксеры "не уважают" его.

"Усик - настоящий боксер, но в супертяжах этого недостаточно. Соперники не видят в нем супертяжа и не уважают его. Потенциальный бой с Джо Джойсом - хороший путь. Только путь обязательного претендента может привести его к большим боям", - поделился боксер.

Напомним, в 2017 году украинский боксер еще в тяжелом весе защитил звание чемпиона мира по версии WBO, победив по очкам американца Майкла Хантера.

Тогда судьи отдали победу Александру единогласным решением.

Ранее Усик признался, за "сумасшедший" гонорар он действительно был бы готов рассмотреть те или иные предложения для участия в смешанных единоборствах.

Напомним, Усик общается на украинском с избранными людьми, боксер проговорился: "с другими только на русском"