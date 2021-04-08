Известный украинский боксер Александр Усик оказался на последнем месте в рейтинге супертяжеловесов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на xsport.ua.
Так, в обновленной десятке лучших супертяжей от The Ring Усик оказался на последнем месте (18-0, 13 КО).
При этом в издании усомнились в объективности такой оценки.
К примеру, в BoxRec все высчитывает компьютер, поэтому Оскар Ривас (27-1, 19 КО) там никак не мог оказаться выше украинца. Тем более, колумбиец будет боксировать в другой, совершенно новой весовой категории. Однако The Ring уверяет, что их рейтинги являются наиболее авторитетными.
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"Журнал The Ring представил рейтинги в дивизионах в 1925 году и до сегодняшнего дня они остаются авторитетными. Без преувеличения можно сказать, что эти независимые рейтинги самые уважаемые и точные в современном боксерском мире. Рейтинговая панель состоит из десятка экспертов по всему миру. Мнения разделяются, проводятся дебаты, окончательное решение принимается демократическим путем. Звучит легко, но это может быть трудоемким процессом", - рассказали в журнале.
Таким образом, вовсе не компьютер, а люди в лице экспертов поставили Усика на десятое место в рейтинге хэвивейта, ниже Майкла Хантера (19-1-1, 13 КО), которого украинец позбил еще в крузервейте.
"И поэтому логичный вывод - эксперты продолжают воспринимать отдельно Усика-тяжеловеса и Усика-супертяжа. В крузервейте он стал абсолютным чемпионом мира и заслужил этим место в топ-10 Р4Р. Но в хевивейте побил только Чазз Уизерспуна и Дерека Чисору, поэтому лишь замыкает первую десятку дивизиона", - подчеркнули спортивные обозреватели.
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