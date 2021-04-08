Известная украинская модель Инна Горячквоская, обладательница 15-го размера бюста, показала эффектный танец на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Инна уже довольно давно отдыхает в Мексике. Девушка регулярно делиться фото и видео, где демонстрирует эффектные купальники и наряды с декольте. Звезда не стесняется своего тела, будоража объемными формами фанатов.

В этот раз Инна решила показать танец в прозрачном наряде и белом белье. Звезда позировала у пальмы, танцуя под музыку. На улице был ветер, поэтому прозрачная ткань поднималась от порывов.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

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"Богиня любви, огонь, милашка", "Красотка", "Супер", "Класс", "Очень соблазнительная".

@inna_horiachkivska

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Ранее мы писали, что популярная отчесттвенная модель плюс-сайз Инна Горячковская показала новое видео, восхищая смелостью.

Инна показалась в алом купальнике с белыми ромашками, а образ дополнила стильными очками. Звезда стояла в бассейне, танцуя под музыку и тряся пышным бюстом в огромном декольте.

Напомним, украинка с 15-м размером показала свои ромашки в алом купальнике

А еще Politeka сообщала, что горячая украинка с 15-м размером восхитила размером своих "леопардиков" вблизи

Также Politeka писала, что Украинка с 15-м размером приковала взгляды к своим мокрым "бомбочкам" в купальнике