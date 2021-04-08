Известная украинская модель Инна Горячквоская, обладательница 15-го размера бюста, показала эффектный танец на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Инна уже довольно давно отдыхает в Мексике. Девушка регулярно делиться фото и видео, где демонстрирует эффектные купальники и наряды с декольте. Звезда не стесняется своего тела, будоража объемными формами фанатов.
В этот раз Инна решила показать танец в прозрачном наряде и белом белье. Звезда позировала у пальмы, танцуя под музыку. На улице был ветер, поэтому прозрачная ткань поднималась от порывов.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Осадчая засветила свою белоснежную кухню, на которой колдует для Горбунова и детей: "Не смешите..."
"Холостяк" Заливако догадался смыть со всех участниц макияж, результат превзошел ожидания: "Это кто?"
Финалист "Холостячки" Тригубенко после встречи с Мишиной признался, о чем жалеет: "Сейчас я понимаю, что..."
Почти треть учителей провалила тест ЗНО на профпригодность: "Мотивировали повышением зарплаты"
"Богиня любви, огонь, милашка", "Красотка", "Супер", "Класс", "Очень соблазнительная".
Ранее мы писали, что популярная отчесттвенная модель плюс-сайз Инна Горячковская показала новое видео, восхищая смелостью.
Инна показалась в алом купальнике с белыми ромашками, а образ дополнила стильными очками. Звезда стояла в бассейне, танцуя под музыку и тряся пышным бюстом в огромном декольте.
Напомним, украинка с 15-м размером показала свои ромашки в алом купальнике
А еще Politeka сообщала, что горячая украинка с 15-м размером восхитила размером своих "леопардиков" вблизи
Также Politeka писала, что Украинка с 15-м размером приковала взгляды к своим мокрым "бомбочкам" в купальнике