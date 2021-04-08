Известная модель Эмили Ратаковски в постели показала пикантный вид в белой рубашке

Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски считается чуть ли не королевой среди моделей, демонстрирующих свое декольте. Девушке не только достались от природы пышные формы и тонкая талия, но она еще и яро выступает за естественность во всех проявлениях.

И хотя девушку не раз подозревали в том, что она увеличивала губы, сама Эмили это все еще отрицает. Как можно заметить, невероятно стройная фигура и выразительное лицо очень быстро сделали Эмили знаменитой и востребованной. Даже в Инстаграм ее фото активно публикуют на различных фан-аккаунтах, а поклонники поражаются ее образам.

В простой белой рубашке с глубоким вырезом и очках для лучшего зрения девушке даже так удалось создать простой, но удачный домашний лук. Ратаковски очень много времени уделяет полноценным спортивным тренировкам.

«В конце каждого дня, даже если я сильно устала, я стараюсь хотя бы немного позаниматься спортом. Это может быть долгая прогулка или занятия йогой,» - подмечала ранее Эмили.

После рождения малыша супермодель Эмили Ратаковски не стала показывать себя каждый день в Инстаграм, тем не менее, спустя несколько недель модель все же вернулась и оглушила всех эффектным видом. Звезда засветила себя после родов, а также показала, как кормит новорожденного сына во время отдыха. Считая это естественным процессом, Эмили не стала прикрывать бюст.

«Нужна цепочка с именем !!!!; Так. Много. Люблю; стала намного сочнее😍 да вы подросли, мисс; Мама, но сделай это модно ❤️; Этот ребенок живет лучшей жизнью😩; Эмили, ты теперь мамаша 🤪; Он еще знает свой пол?; медовый кролик; у тебя идеальное тело🙈; Самая красивая мама; ангелы во плоти; ну зачем стесняться – роскошь; Эмили будто и не рожала вовсе».

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