Не так давно прогремел скандал с двумя блогерами, 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пая, которые демонстрировали "недетские" чувства
Свои видео два несовершеннолетних блогера віставляли в социальной сети LIKEE, передает Politeka.net. Контент шокировал общественность, поэтому аккаунты "героев" были заблокированы, а полиция открыла уголовное производство.
К слову, Милана Маханец оказалась внучкой главного консультанта секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергея Шумейко который заявил, что не следит за ребенком, ведь этим должна заниматься его мать.
Так, мать девочки, Дарья, на днях прокомментировала в программе "Зірковий шлях" сложившуюся ситуацию. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
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По словам женщины, нет ничего криминального, что ее 8-летняя дочь целуется с 13-летним мальчиком, ведь они друзья. Дарья отметила - у ее дочери и подростка - детские отношения. Девочка в ответ лишь улыбнулась, якобы стесняясь.
Сейчас мать больше всего возмущает то, что страницы детей начинают блокировать.
"Сейчас у ребенка, который и так травмирован, забираем последнее, что ее вообще поддерживает", - со слезами на глазах произнесла Дарья.
Отметим, что в сети стали критиковать мать Миланы за то, что та не занимается с дочерью, а лишь развивает ее соцсети.
Женщина же объяснила - Милана не ходит на занятия, потому что, слишком популярна и они не нашли соответствующей школы. Однако Дарья утверждает, что ее дочь не отстает от сверстников, а плохая речь девочки связана с тем, что та стала свидетельницей домашнего насилия.
Напомним, что в сети подметили важную деталь в скандале с малолетними блогерами: Наказать мать не получится"
Также Politeka сообщала, скандал с романом 8-летней киевлянки с 13-летним блогером получил неожиданное продолжение: "оказалась внучкой..."