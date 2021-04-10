Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивила внешностью, обратившись к украинцам
Артистка сейчас находится на пике популярности, поэтому она снимается в различных проектах и становится героиней различных рекламных видео и фотосессиий, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка отправилась по работе за границу, о чем сообщила в своем Инстаграм, однако, возможно, уже вернулась на Родину.
Кроме того, артистка вместе с мужем, артистом Владимиром Дантесом, ранее отправлялись в путешествие в Иорданию в рамках шоу "Орел и решка". Несколько часов назад красотка обратилась в сторис к украинцам, предложив им присоединиться к просмотру нового выпуска.
При этом звезда удивила внешностью. Видно, что Надя была после сна. Она еще лежала в постели. Ее волосы были разбросаны на подушке. Артистка была без макияжа и сонная, поэтому применила маску, изменившую ей цвет глаз.
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Для отдыха Надя выбрала розовую пижаму, которая выглядывала из-под одеяла - такая теплая и нежная.
"Не пропустите, пожалуйста", - произнесла артистка.
Напомним, сейчас Надя Дорофеева внимательно ухаживает за собой, ведь профессия артистки обязывает.
Красотка никогда не ложилась спать при макияже, пьет много воды и увлажняет кожу. По словам красотки, после умывания и перед нанесением крема, она очищает кожу мицеллярной водой и наносит тоник.
Кроме того, звезда старается всегда найти время на отдых. Надя любит грамотно планировать свой день, чтобы успевать по максимуму и высыпаться.
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