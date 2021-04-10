Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивила внешностью, обратившись к украинцам

Артистка сейчас находится на пике популярности, поэтому она снимается в различных проектах и становится героиней различных рекламных видео и фотосессиий, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка отправилась по работе за границу, о чем сообщила в своем Инстаграм, однако, возможно, уже вернулась на Родину.

Кроме того, артистка вместе с мужем, артистом Владимиром Дантесом, ранее отправлялись в путешествие в Иорданию в рамках шоу "Орел и решка". Несколько часов назад красотка обратилась в сторис к украинцам, предложив им присоединиться к просмотру нового выпуска.

При этом звезда удивила внешностью. Видно, что Надя была после сна. Она еще лежала в постели. Ее волосы были разбросаны на подушке. Артистка была без макияжа и сонная, поэтому применила маску, изменившую ей цвет глаз.

Для отдыха Надя выбрала розовую пижаму, которая выглядывала из-под одеяла - такая теплая и нежная.

"Не пропустите, пожалуйста", - произнесла артистка.

Напомним, сейчас Надя Дорофеева внимательно ухаживает за собой, ведь профессия артистки обязывает.

Красотка никогда не ложилась спать при макияже, пьет много воды и увлажняет кожу. По словам красотки, после умывания и перед нанесением крема, она очищает кожу мицеллярной водой и наносит тоник.

Кроме того, звезда старается всегда найти время на отдых. Надя любит грамотно планировать свой день, чтобы успевать по максимуму и высыпаться.

Напомним, известный украинский музыкант и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о необычной просьбе своей жены

А еще Politeka писала, затейливая Дорофеева озадачила Дантеса странной просьбой, певец обратился за советом: "Ну, что могу сказать..."

Также Politeka сообщала, Дорофеева на яхте засветила упругие ягодицы, умчав от Дантеса за тысячи километров: "Оу, надеюсь..."