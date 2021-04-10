Украинская певица Виктория Смеюха, которая начала самостоятельную карьеру, показала, как работают артисты вне сцены

Интересные кадры она выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Артистка призналась, что перед написанием хитов, им приходиться долго и изнурительно тренироваться.

«Да-да, а вы думали, хиты записываются легко?🤩🎼🎧🎤Иногда мне кажется, что это бесконечный процесс🤪: в душном помещении, с многочасовыми «Поехали!» 🎬 и «Стоп!». ❌😄», - написала она.

Смеюха уточнила, что на видео показана не секретная тренировка бойцов невидимого фронта, а разминка по методике Стрельниковой, которая помогает стать бодрой и находить в себе силы, даже для самых сложных нот.

«Я знаю, что вам очень интересно за кулисье и с удовольствием показываю вам фрагменты того, как работают артисты вне сцены.😍», - отметила Виктория.

Ее поклонники оценили видео, отметив, что труд артиста достаточно тяжелый.

"Нелегкий труд артиста😍",

"Очень необычно,но прикольно!",

"Хорошо что насморка нету 😂😂", - высказались в сети.

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