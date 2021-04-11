Звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес разгорячила публику ярким фото, нарвавшись на комплименты
Как передает Politeka.net, красотка отметила день рождения, сделав свежий пост у себя в Инстаграм.
Обычно Лера любит эпатировать пикантными нарядами и вызывающими позами, но в этот раз девушка вела себя куда скромнее, повзрослела как никак. Из гламура - только пышная укладка. А, так, она позировала в черной спортивной кофте с белыми полосами.
"26. У меня сегодня день рождения 😃", - сообщила Товстолес, продемонстрировав крупным планом красоту, которой ее щедро наградила природа. Нежные черты лица, миндалевидные глазки и пухлые губы - кто от такого устоит? Публика засыпала актрису комплиментами.
"Красивая очень🥰"; "С днём рождения Вас!!! Поздравляю самую весёлую красотку))"; "С Днём Рождения, крошка 🥳😘"; "Happy Birthday to you! 🎂😃👍 С наилучшими пожеланиями, вы моя самая любимая актриса на "Квартале"!🙈"; "Пусть сбываются всё твои заветные мечты и солнце будет там где ты !!! ☀️😘"; "Лерочка с днём рождения 🥳 Солнечная красивая и позитивная😍Желаю что бы все поставленные цели пали к ногам👌😉"; "пусть в твоей жизни всегда будет двойная сплошная белая полоса... как на тебе короче".
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Примечательно, что Лера получила образвание по специальности "Финансы и кредит", связав свою жизнь с совершенно другой сферой. Кроме "квартала" девушка участвовала в "Лиге смеха" и "Рассмеши комика". Кроме того, у длинноногой красотки за плечами модельная карьера, она даже выходила на подиум вместе с Ириной Шейк.
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