Скандальный американский актер Маколей Калкин впервые стал отцом

Как стало известно, у 40-летнего актера и его девушки – 33-летней актрисы Бренды Сонг родился первенец. Об этом сообщает издание Esquire. Впрочем, известно, что ребенок появился на свет еще 5 апреля.

У пары родился мальчик. Его решили назвать Дакота – в честь сестры Калкина, погибшей под колесами автомобиля в 2008 году.

Пара пока не выпускала официальных заявлений о рождении ребенка, однако в комментарии американскому изданию они признались: «Мы переполнены радостью».

Маколей и Бренда впервые встретились несколько лет назад на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде». Чувства между ними вспыхнули достаточно быстро, и вскоре они стали жить вместе. При этом, Калкин давно говорил, что они с возлюбленной планируют детей.

Стоит отметить, что личность 40-летнего актера долгое время ассоциировалась со скандалами. Калкин прославился благодаря своей роли в фильмах «Один дома» и «Один дома 2» еще в 10 лет. Однако, из-за напряженной обстановки в семье мальчик уже в 13 лет решил поставить свою карьеру на паузу, а позже его проекты уже не были такими успешными.

Также у Калкина долгое время были серьезные проблемы с наркотиками, однако в последнее время актер смог снова взять свою жизнь под контроль. Сейчас он снимается в сериале «Американская история ужасов».

Напомним, звезды "Один дома" 30 лет спустя, как изменились Маколей Калкин, Джо Пеши, Кэтрин О'Хара и другие: печальные фото.

Как сообщала Politeka, возвращение звезды "Один дома": какую главную роль получил Маколей Калкин, детали.

Также Politeka писала, что звезда «Один дома» ошарашил новой внешностью: как сейчас выглядит Маколей Калкин, фото в трусах.