Боксер разложил все по полочках

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил шанс Александра Усика в бое против Джо Джойса

Британский супертяж отметил, что не ждет повторения поединка в полупрофессиональной лиге WSB когда украинец одолел Джойса.

"Когда у тебя есть 12 раундов, чтобы кого-то размазать, тебе не удастся убегать и набирать очки", - пояснил Фьюри.

Также боксер уверен, что украинский боец является аутсайдеров в предстоящем бое.

"Усик не смог удержать Чисору. А ведь рост Дерека 186 см, а вес - 108 кг. Так как он будет сдерживать Джойса, у которого рост 205 см и вес почти 127 кг на протяжении 12 раундов по три минуты? Это неравный бой", - передает слова Фьюри isport.ua.

Напомним, что победитель поединка Усик – Джойс должен встретиться с победителем противостояния "Цыганского короля" и Энтони Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее украинский супертяж в соцсетях уже предложил Джойсу провести бой на "Олимпийском" стадионе в Киеве.

"Давай, мой друг. Я жду тебя на НСК Олимпийский в Киеве", - написал боксер в подписи к посту.

Отметим, что промоутер украинского супертяжеловеса также заявил, что дата боя Усик-Джойс будет определятся в зависимости от решения WBO по боя Джошуа и Фьюри.

Напомним, Усик общается на украинском с избранными людьми, боксер проговорился: "С другими только на русском"



