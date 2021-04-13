Победительница шоу «Холостяк-9» Дарья Квиткова, которая сейчас ждет ребенка от Никиты Добрынина, продемонстрировала, как беременность изменила ее фигуру

Сейчас бывший «холостяк» Добрынин и его беременная жена Квиткова отдыхают в Дубае, куда 33-летний ведущий привез свою возлюбленную в качестве сюрприза. Как сообщает Politeka.net, Квиткова решила поделиться в Инстаграм новыми кадрами, на которых без прикрас показала, как выглядит в ожидании ребенка.

Так, красотка показала фото, на котором позирует в тонком халатике и маске. Она раскрыла, сколько весит сейчас на 27-й неделе беременности.

«На самом деле, по мне не особо видно, что я 70 кг. Долгое время вес стоял, а потом началось снова движение. Растет только пузик, грудь, ну и мой второй подбородок. И я не переживаю, честно. Знаю, что оно уйдет с кормлением после родов. Просто уже ржу над собой, потому что я и двигаюсь и выгляжу как Глория из Мадагаскара», - написала Квиткова.

Она также поделилась фото, на которых позирует в черном нижнем белье и пиджаке, который Даша оставила распахнутым. Впрочем, Квиткова уточнила, что на этих снимках она еще на 13-й неделе беременности.

Подписчики жены «холостяка» бурно отреагировали на ее пост.

«Тут еще без пузика», «Будущие мамы нынче шикарно выглядят», «Невероятное сочетание внутренней и внешней красоты», «Ну как можно быть такой прекрасной!», - пишут люди.

Напомним, ревнивый "Холостяк" Добрынин публично затеял ссору с беременной женой на курорте: "Так, все, пока".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" Добрынина, уехав из Украины, показала второго мужчину в своей жизни: фото без фильтров.

Также Politeka писала, что "холостяк" Добрынин, потеряв голову от чувств, дал посмотреть на свою беременную жену в бикини: "Ты нормальный?".