Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски появилась в наряде без нижнего белья

29-летняя звезда недавно впервые стала мамой, передает Politeka.net. Красотка делится с поклонниками фото семейной идиллии во время кормления грудью, однако фанаты все же с ностальгией вспоминают горячие образы знаменитости.

Так, в одной из групп опубликовали снимки, на которых модель прошлась по улице без белья.

Эмили надела на голое тело лишь длинный пиджак, не удосужившись даже застегнуть его. В результате то и дело показывался обнаженный бюст, что нисколько не смущало актрису. Также на Ратаковски были маленькие шортики.

Звезда сверкнула стройными обнаженными ножками в длинных сапогах из змеиной кожи. Завершили образ артистки различные аксессуары.

За два часа публикация собрала почти 500 лайков и несколько комментариев.

"Горячая бесстыдница", - написал один из пользователей сети.

Отметим, Эмили Ратаковски родила мальчика от своего мужа Себастьяна Беар-МакКларда. Где познакомилась пара - неизвестно, но все знают, что модель получила предложение руки и сердца спустя всего пару недель отношений.

Бракосочетание было необычным, ведь влюбленные надели брючные костюмы, а на церемонии в ЗАГСе присутствовали только самые близкие.

Модель призналась, что не имеет ничего против более традиционного праздника:

"Свадьба - потрясающее событие. Я бы хотела устроить вечеринку и отпраздновать нашу любовь и отношения, но это был праздник только для нас, было очень мило", сказала она.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини