В Украину вместе с похолоданием в середине весны вернуться снегопады, а погода продолжит ухудшаться

Таким нерадостным прогнозом на 15 апреля поделились синоптики Укргидрометцентра. В этот день Украина останется под влиянием циклона Xander, который пришел с юго-запада. Он принес с собой похолодание, а также сильные осадки. Причем в западных областях местами они перерастут даже в мокрый снег.

Синоптики рассказали, что сильные дожди в четверг пройдут по всей стране. А вот снег увидят только жители Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

На севере Украины ночью ожидается от +6 до +8 градусов, а днем – от +14 до +16.

В западных областях будет холоднее всего: ночью от +1 до +7, а днем – от +4 до +9 градусов. На высокогорье Карпат днем температура опустится от 0 до 5 градусов мороза.

На востоке ночью столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, а днем ожидается от +13 до +17.

В южных областях ночью ожидается от +6 до +9 градусов, а дневные температуры будут колебаться от +10 до +15.

В Киеве днем пройдет дождь. Ночью ожидается от +6 до +8 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+14.

Напомним, снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды.

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