Погода в Украине 16 апреля расстроит украинцев, которые только настроились на весеннее потепление

Как передает Politeka.net, на сайте Укргидрометцентра опубликовали прогноз, который окончательно расстроил украинцев. После непродолжительного периода потепления в Украину снова возвращаются осадки. Дожди будут идти практически во всех регионах страны, а в некоторых областях ожидается даже мокрый снег. Повсеместно снизится температура, которая в паре с осадками не даст украинцам насладиться прогулками на свежем воздухе.

Так, в восточных областях в пятницу будет дождь. Температура опустится до 11-16 градусов. Теплее всего будет в Донецкой области.

На Юге дожди будут сопровождаться 10-13 градусами тепла. В городах, расположенных возле моря температура будет ощущаться еще ниже из-за ветра.

В Центре будет сохраняться около 9-12 тепла, но дожди обрушаться на все центральные области.

Больше всего не повезет западным областям. Там дожди будут переходить в мокрый снег. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области снова столкнуться с зимой в середине апреля.

Стоит отметить, что непогода задержится в Украине надолго. В ближайшие дни ожидаются погодные качели, когда осадки будут сменяться солнечной погодой и наоборот.

Напомним, что погода резко ухудшится, о тепле и солнце можно забыть: «мокрый снег и…».

Как сообщала Politeka, снег и дожди снова напакостят в Украине: какие области заметет больше всего.

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