В Україну разом з похолоданням в середині весни повернутися снігопади, а погода продовжить погіршуватися
Таким нерадісним прогнозом на 15 квітня поділилися синоптики Укргідрометцентру. У цей день Україна залишиться під впливом циклону Xander, який прийшов з південного заходу. Він приніс з собою похолодання, а також сильні опади. Причому в західних областях місцями вони переростуть навіть у мокрий сніг.
Синоптики розповіли, що сильні дощі в четвер пройдуть по всій країні. А ось сніг побачать тільки жителі Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
На півночі України вночі очікується від + 6 до +8 градусів, а вдень – від +14 до + 16.
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У західних областях буде найхолодніше: вночі від +1 до +7, а вдень – від +4 до + 9 градусів. На високогір'ї Карпат вдень температура опуститься від 0 до 5 градусів морозу.
На сході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 5 до +8 градусів, а вдень очікується від +13 до + 17.
У південних областях вночі очікується від + 6 до +9 градусів, а денні температури коливатимуться від +10 до + 15.
У Києві вдень пройде дощ. Вночі очікується від + 6 до +8 градусів, а вдень повітря прогріється до+12... + 14.
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