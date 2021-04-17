Дожди разделят Украину на две половины в субботу, а местами снова пройдет мокрый снег
Весна никак не обрадует украинцев потеплением и солнечной погодой несмотря на то, что уже середина апреля. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, 17 апреля погоду в стране будет определять поле пониженного атмосферного давления, которое принесет с собой облачность и влажность.
В связи с этим, на севере, а также частично на востоке и запады Украины в субботу пройдут дожди. Ночью в западных областях также ожидается мокрый снег. Помимо северных областей дожди пройдут также во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Температура останется без существенных изменений.
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Так, на севере ночью ожидается от +3 до +5 градусов, а днем – от +11 до +14.
В западных областях ночью температура опустится до +1…+5 градусов, а днем ожидается от +8 до +13.
На востоке Украины ночью будет от +3 до +6 градусов, а днем столбики термометров покажут от +11 до +14.
В южных областях ночью ожидается +2…+5 градусов, а днем – от +11 до +16.
В Киеве будет облачно с прояснениями, временами будет дождить. Ночью в столице ожидается от +5 до +7 градусов, а днем – от +9 до +11.
Напомним, заморозки в середине апреля: синоптики предупредили о погодных аномалиях на Одесчине.
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