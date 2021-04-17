Астролог назвала самые неблагоприятные дни мая



Как передает Politeka.net, как справится и чего стоит избегать в эти даты, специалист Юлия Погорельченко рассказала на своей страничке в Instagram.

Астролог отметила, что период холостой луны, который начался в апреле, продолжится и в мае.

В связи с этим, специалист не советует начинать новые дела. По ее словам, неудачной идеей будет заключать договора, подписывать соглашения и назначать операции.

В то же время астролог отмечает, что идеальными занятиями станут прогулки и занятия повседневными делами.



Всего неблагоприятных дней в мае будет 13:

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, что во второй половине апреля Львам, Стрельцам, Девам, Близнецам и Водолеям не желательно принимать участие в сомнительных финансовых операциях и избегать авантюр.

По словам специалиста, вас ждет стрессовый период, который может обернуться конфликтами и болезнями.

Напомним, магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты.

Как сообщала Politeka, в мае украинцы получат длительные выходные: будем отдыхать четыре дня подряд и не только.

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