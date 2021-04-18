Погода в Украине 18 апреля даст украинцам отдохнуть от дождей и ветреной погоды

Как передает Politeka.net, на сайте Укргидрометцентра появился прогноз погоды на субботу. Согласно данным синоптиков, выходной день в Украине будет не таким мрачным, как прошедшая неделя. В большинстве регионов выглянет солнышко, которое прогреет столбики термометра до 12-14 градусов.

Впрочем, в некоторых областях продолжат идти дожди. Осадки ожидаются в северных регионах, Киеве и на Западе. При этом температура в этих областях будет сохраняться в пределах 10-13 градусов.

Теплее всего в субботу будет на Востоке и в южных регионах. Там будет солнечно и по-весеннему тепло – до 15 градусов тепла.

В Сумской и Черниговской областях, как и в Киеве, будут идти дожди. Также осадки испортят настроение украинцам в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Добавим, что ночью и рано утром в большинстве регионов все еще будет очень холодно – до 3-5 градусов.

Отметим, что в ближайшие два дня украинцы смогут передохнуть от непогоды, но уже с понедельника в Украину снова ворвутся дожди. Осадки накроют все без исключения области. При этом температура воздуха в некоторых регионах опустится до 9 градусов.

Напомним, что в Украину идет похолодание и дождь со снегом: каким регионам придется хуже всего.

Как сообщала Politeka, холодные дожди сменит солнце и тепло, будет выше +20 градусов: названа переломная дата.

Также Politeka писала, что мокрый снег и дожди испортят украинцам выходные: каких ударов ждать от погоды.