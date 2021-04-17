Дощі розділять Україну на дві половини в суботу, а місцями знову пройде мокрий сніг

Весна ніяк не обрадує українців потеплінням і сонячною погодою незважаючи на те, що вже середина квітня. За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, 17 квітня погоду в країні визначатиме поле зниженого атмосферного тиску, яке принесе з собою хмарність і вологість.

У зв'язку з цим, на півночі, а також частково на Сході і заході України в суботу пройдуть дощі. Вночі в західних областях також очікується мокрий сніг. Крім північних областей дощі пройдуть також у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Температура залишиться без істотних змін.

Так, на півночі вночі очікується від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +11 до + 14.

У західних областях вночі температура опуститься до + 1 ... +5 градусів, а вдень очікується від +8 до +13.

На сході України вночі буде від + 3 до +6 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до + 14.

У південних областях вночі очікується + 2 ... +5 градусів, а вдень – від +11 до +16.

У Києві буде хмарно з проясненнями, часом дощитиме. Вночі в столиці очікується від + 5 до +7 градусів, а вдень – від +9 до + 11.

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