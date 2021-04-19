Известная модель Эмили Ратаковски похвасталась личным кадром с новорожденным сыном во время кормления

Популярная модель каждый день получает более тысячи хвалебных комментариев в свой адрес под каждым фото, которое публикует. Однако в этот раз Ратаковски удалось отличиться по-своему. Она решила устроить кормление грудью на камеру.

Довольная Эмили, позируя в постели, подняла одежду и показала, как кормит сына. Без укладок, макияжа и модной одежды Ратаковски все равно выглядела привлекательно и пикантно. А ее формы вызвали повод для зависти среди поклонников.

«Если вам сейчас кажется, что я всегда кормлю грудью, это потому, что я действительно всегда делаю это» - шутливо подметила сама Эмили.

Фанаты не стали проходить мимо:

«Изумительная девушка😉; Мамино молоко - лучшее молоко;Как будто ты хочешь быть ребенком🔥; Замечательно😍✨; браво, мама! 🔥❤️; Милый мальчик!!! Разве это не лучший опыт общения; сыну повезло; Полностью зависима от сына! 😂; материнство украшает; так изменилась милая».

В то же время фотографы активно следят за моделью. Не так давно во время прогулки Эмили сфотографировали после похода по магазинам. Ратаковски в белой короткой майке, свободных джинсах и укороченной светло-серой кофте не стала скрывать выпирающий после родов живот.

Поклонники решили вспомнить, как сама звезда выглядела год назад, когда перекрасилась из эффектной шатенки в блондинку и устроила себе отдых практически в таком же стиле, что и сейчас. Стройная модель, как видно, даже через месяц после родов выглядит очень хорошо и вскоре похудеет снова, возвращая прежнюю форму.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

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