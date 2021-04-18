В самый разгар весны синоптики срочно объявили желтый уровень опасности в ряде областей
Как передает Politeka.net об этом предупредили в Укргидрометцентре в воскресенье, 18 апреля.
Так, ночные заморозки стоит ожидать жителям Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях.
В ночь на 19 апреля температура на поверхности почвы составит 0-3 градуса мороза.
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В связи с этим синоптики предупредили украинцев о первом уровне опасности (желтый) в указанных регионах.
Стоит сказать, что заморозки ожидаются только на почве, а с утра и днем в понедельник температура будет достаточно комфортной в этих областях. Однако, стабильно теплой и сухой погодой Апреля пока не порадует.
До этого мы сообщали, что в середине апреля один из районов Одесской области засыпало снегом.
Зима вернулась в Кодымскую общину в ночь на пятницу, 16 апреля.
Столь редкое явление захватило жителей и они начали делиться впечатляющими кадрами погодной аномалии в соцсетях.
Известный метеоролог Наталья Диденко предупреждала, что украинцев ждет не совсем весенняя погода.
Как пояснила синоптик, снег, дождь и похолодание посреди весны принес атмосферный фронт, который уже успел покинуть Украину.
Осадки в основном выпали в западных областях, но, как видно похолодание коснулось и самого севера Одесской области.
Напомним, что в Украину идет похолодание и дождь со снегом: каким регионам придется хуже всего.
Как сообщала Politeka, холодные дожди сменит солнце и тепло, будет выше +20 градусов: названа переломная дата.
Также Politeka писала, что мокрый снег и дожди испортят украинцам выходные: каких ударов ждать от погоды.