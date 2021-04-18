В самый разгар весны синоптики срочно объявили желтый уровень опасности в ряде областей

Как передает Politeka.net об этом предупредили в Укргидрометцентре в воскресенье, 18 апреля.

Так, ночные заморозки стоит ожидать жителям Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

В ночь на 19 апреля температура на поверхности почвы составит 0-3 градуса мороза.

В связи с этим синоптики предупредили украинцев о первом уровне опасности (желтый) в указанных регионах.

Стоит сказать, что заморозки ожидаются только на почве, а с утра и днем в понедельник температура будет достаточно комфортной в этих областях. Однако, стабильно теплой и сухой погодой Апреля пока не порадует.

До этого мы сообщали, что в середине апреля один из районов Одесской области засыпало снегом.

Зима вернулась в Кодымскую общину в ночь на пятницу, 16 апреля.

Столь редкое явление захватило жителей и они начали делиться впечатляющими кадрами погодной аномалии в соцсетях.

Известный метеоролог Наталья Диденко предупреждала, что украинцев ждет не совсем весенняя погода.

Как пояснила синоптик, снег, дождь и похолодание посреди весны принес атмосферный фронт, который уже успел покинуть Украину.

Осадки в основном выпали в западных областях, но, как видно похолодание коснулось и самого севера Одесской области.

Напомним, что в Украину идет похолодание и дождь со снегом: каким регионам придется хуже всего.

Как сообщала Politeka, холодные дожди сменит солнце и тепло, будет выше +20 градусов: названа переломная дата.

Также Politeka писала, что мокрый снег и дожди испортят украинцам выходные: каких ударов ждать от погоды.