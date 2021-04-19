В Украине ожидается ухудшения погодных условий

Как передает Politeka.net, прогнозом на 20 апреля синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.

Специалист отметила, что атмосферный вихрь с низким давлением придет с Черного моря.
"К нам летит циклон! Уже ближайшей ночью он накроет дождями Юг Украины, а в течение суток, раскручиваясь, вывернется на Восток и Центр Украины Дожди могут быть сильными!", - рассказала Диденко.
Синоптик также не исключает морозов и ливней в Западной части страны.

По ее словам, столбики термометров в Украине опустятся до +3+7 градусов ночью, и +9-13 днем.
Синоптик отметила, что такая погода сохранится до Вербного воскресенья.

Ранее в Укргиромедцентре сообищили, что в этом году Пасха будет прохладной, хоть и без осадков, но не очень радостной - ожидается похолодание.

Ранее народный синоптик Горбань озвучил прогноз на майские праздники. Специалист отметил, что до 13-го числа температура будет держаться приблизительно на уровне 19-21 градусов тепла.

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8-9 мая возможен дождь, но до конца месяца температура, по мнению синоптика, поднимется до 25-27 градусов тепла.

Напомним, снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды.

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