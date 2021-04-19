Как передает Politeka.net, прогнозом на 20 апреля синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.
Ранее в Укргиромедцентре сообищили, что в этом году Пасха будет прохладной, хоть и без осадков, но не очень радостной - ожидается похолодание.
Ранее народный синоптик Горбань озвучил прогноз на майские праздники. Специалист отметил, что до 13-го числа температура будет держаться приблизительно на уровне 19-21 градусов тепла.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Украинская чемпионка Марина Бех-Романчук в мини-бикини показала формы с лучшего ракурса: "Настоящая русалка"
Каменских прогулялась по пляжу в крошечном бикини, дав повод для зависти: "Ну и формы..."
Нашли грязным и обессиленным: мама потерявшегося под Киевом Богдана решилась на признание, "я не думала, что он..."
Остановилось сердце известного актера, трагические подробности: «В день рождения забрала скорая»
8-9 мая возможен дождь, но до конца месяца температура, по мнению синоптика, поднимется до 25-27 градусов тепла.
Напомним, снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды.
Как сообщала Politeka, зима возвращается: украинцев предупредили о мощной погодной атаке, "мокрый снег и...".
Также Politeka писала, что дожди ворвутся в Украину, окончательно сорвав приход весны: в каких регионах будет хозяйничать непогода.