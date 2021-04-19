Специалист отметила, что атмосферный вихрь с низким давлением придет с Черного моря.

Как передает Politeka.net , прогнозом на 20 апреля синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.

"К нам летит циклон! Уже ближайшей ночью он накроет дождями Юг Украины, а в течение суток, раскручиваясь, вывернется на Восток и Центр Украины Дожди могут быть сильными!", - рассказала Диденко.

Синоптик также не исключает морозов и ливней в Западной части страны.